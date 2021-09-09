Российские шахматисты одержали шесть побед в первые два дня онлайн-олимпиады

ТАСС, 9 сентября. Сборная России победила команду Аргентины в шестом туре группового этапа элитного дивизиона второй шахматной онлайн-олимпиады.

Встреча завершилась победой россиян со счетом 6:0. Победы одержали Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Андрей Есипенко и Полина Шувалова.

В первом туре россияне обыграли команду Украины (4,5:1,5), во втором оказались сильнее сборной Германии (6:0), в третьем победили чехов (5:1), в четвертом обыграли парагвайцев (4,5:1,5), в пятом - израильтян (5:1). В следующем туре, который состоится в пятницу, россияне сыграют с итальянцами.

После шести туров российская команда лидирует в турнирной таблице группы С (31 очко), далее идут украинцы (22,5), немцы (21), испанцы (20,5), итальянцы (19,5), израильтяне (17), аргентинцы (15,5, две победы в матчах), латвийцы (16, одна победа в матче), чехи (8,5) и парагвайцы (8,5).

Соревнования завершатся 15 сентября. 40 команд разбиты на четыре группы. В день проводится по три тура, контроль времени - 15 минут с добавлением 5 секунд за каждый ход. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.