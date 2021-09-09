Сборная России завоевала 32 медали в седьмой день Игр стран СНГ

КАЗАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали 13 золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых медалей в седьмой соревновательный день Игр стран СНГ. Соревнования проходят в Казани.

В четверг разыгрывались медали в дзюдо, настольном теннисе, пулевой и стендовой стрельбе и танцевальном спорте.

Золотые медали в дзюдо завоевали Дали Лилуашвили (весовая категория до 63 кг), Дарья Храмойкина (до 70 кг), Дина Гизатулина (до 78 кг), Дарья Владимирова (свыше 78 кг), Исмаил Мисиров (до 66 кг), Армен Агаян (до 73 кг), Егор Сухопаров (до 81 кг), Екубжон Назиров (до 90 кг). В настольном теннисе в парном разряде победили Артем Двойников и Никита Мошков, а также Мария Тайлакова и Элизабет Абраамян. В пулевой стрельбе выиграла Алина Хизбуллина (пневматическая винтовка, 10 м), в стендовой стрельбе - Дмитрий Моряков и Анна Беляева в смешанных соревнованиях в ските. В танцевальном спорте в латиноамериканской программе первенствовали Герман Пугачев и Ариадна Тишова.

Обладателями серебряных наград стали дзюдоисты Алина Сергеева (до 48 кг), Вита Майданик (до 57 кг), Вера Сенаторова (до 70 кг), Надежда Татарченко (до 78 кг), Валерия Таратунина (свыше 78 кг), Хамзат Ахмаров (до 73 кг), Андрей Уваров (до 90 кг), Лев Саркисян (до 100 кг), Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг). Ольга Вишнякова и Наталья Малинина стали вторыми в парном разряде в настольном теннисе, Илья Савельев и Диана Валлиулова - в смешанных соревнованиях в стендовой стрельбе (трап).

Бронзовые медали в актив российской команды принесли дзюдоисты Аина Моисеева (до 48 кг), Малик Кармов (до 60 кг), Георгий Елбакиев (до 81 кг), Савелий Пархомин (до 100 кг), Нодар Багаев (свыше 100 кг). Никита Манн стал третьим в стрельбе из скоростного пистолета на дистанции 25 м, Айгуль Хабибуллина - в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м. Максим Лозицкий и Вероника Полюшкина стали бронзовыми призерами в танцевальном спорте в латиноамериканской программе.

Российские спортсмены завоевали 95 золотых, 32 серебряные и 38 бронзовых наград по итогам семи соревновательных дней и занимают первое место в медальном зачете. На второй строчке располагается команда Узбекистана (21-29-30), на третьей - спортсмены из Азербайджана (13-10-23).

Об Играх стран СНГ

Игры стран СНГ проводятся впервые, в них принимают участие сборные России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. Состязания продлятся до 11 сентября, в них принимают участие 1 139 спортсменов от 14 до 23 лет. В программу Игр включены 16 видов спорта, в которых разыгрывается 182 комплекта наград: бадминтон, баскетбол (3х3), бокс, борьба, дзюдо, карате, борьба на поясах, настольный теннис, пулевая стрельба, самбо, спортивная борьба, стендовая стрельба, тайский бокс, танцевальный спорт, мини-футбол и художественная гимнастика.