Кубок легенд по футболу стартует в пятницу в Москве

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Футбольный Кубок легенд имени Константина Еременко стартует 10 сентября шестью матчами. Соревнования пройдут на арене "Мегаспорт" с 10 по 11 сентября.

Изначально турнир планировалось провести во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 17 по 19 сентября, но сроки были изменены по техническим причинам. Ранее турнир также проходил на МСА "Лужники". Кубок легенд проходит на поле размером 44х23 метра. Каждый матч длится 40 минут, в состав команды входят пять полевых игроков и один голкипер, во время встречи футболисты могут использовать бортовые стены поля, ауты не предусмотрены.

Кубок легенд проходит в два этапа - в первый день команды проводят матчи группового этапа, во второй - разыгрывают плей-офф. Победители групп напрямую выйдут в финал, команды, занявшие последующие позиции в своих группах, разыграют итоговые места на турнире таким же образом. В этом году в Кубке легенд участвуют сборные России, Испании, Португалии, Германии, Турции и команда звезд, состоящая из игроков разных стран. В группе А сыграют сборные звезд, Испании и Португалии, в группе B - команды России, Германии и Турции.

В составе сборной России выступят Александр Филимонов, Виктор Онопко, Олег Корнаухов, Сергей Игнашевич, Динияр Билялетдинов, Александр Самедов, Константин Головской, Андрей Каряка, Егор Титов, Дмитрий Аленичев и Павел Погребняк. За другие команды выступят чемпион мира в составе сборной Италии Марко Матерацци, чемпион Европы испанец Маркос Сенна, обладатель Суперкубка УЕФА в составе петербургского "Зенита" португалец Мигель Данни и другие бывшие футболисты.

10 сентября пройдут шесть матчей группового этапа: Испания - Португалия, Россия - Германия, команда звезд - Испания, Россия - Турция, Португалия - команда звезд, Германия - Турция. Первая встреча между командами Испании и Португалии начнется в 12:00 мск. Остальные игры проходят каждый час. 11 сентября состоятся церемонии открытия (12:30 мск) и закрытия турнира (16:00), а также пройдут матчи плей-офф.

Кубок легенд пройдет в 13-й раз, первый турнир состоялся в 2009 году в "Мегаспорте", с 2010 года мероприятие проводится при поддержке правительства Москвы. Кубку легенд было присвоено имя одного из лидеров сборной России и звезды мирового мини-футбола Константина Еременко (1970-2010). Сборная России выигрывала Кубок легенд 11 раз. В прошлом году победу в турнире одержала команда звезд, которая обыграла сборную России в финале со счетом 6:5.