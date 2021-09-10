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Футбол в России

Вместимость стадиона на матче РПЛ "Динамо" - "Нижний Новгород" составит 30%

Ранее домашние игры бело-голубых могли посетить не более 3 000 зрителей
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Разрешенная вместимость стадиона "ВТБ-Арена" на встрече седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Динамо" и "Нижним Новгородом" составит 30%. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Матч состоится 12 сентября и начнется в 19:00 мск. Домашний стадион "Динамо" вмещает 25 716 зрителей. Ранее игры могли посетить не более 3 000 зрителей. Сообщается, что попасть на игру смогут только болельщики, у которых есть QR-код.

"Динамо" после шести туров набрало 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице. "Нижний Новгород" с 8 очками располагается на девятой строчке.

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