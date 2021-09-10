Государство потратило 20 млрд рублей на подготовку российских спортсменов к Олимпиаде-2020

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Государство за четыре года потратило около 20 млрд рублей на подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм в Токио. Об этом на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

На состоявшейся в августе Олимпиаде российская сборная заняла пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

"Организована эффективная работа федеральных и региональных центров. Общий объем госфинансирования с 2017 по 2021 год составил порядка 20 миллиардов рублей", - сказал Матыцин.

Министр спорта отметил, что российские спортсмены выступили в Токио успешно. "Наши спортсмены подтвердили высокий уровень", - заметил он.

В Токио российская команда превзошла результаты Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей.