Во Всемирных играх колясочников и ампутантов в Сочи выступят более тысячи спортсменов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Во Всемирных играх Международной спортивной федерации колясочников и ампутантов (IWAS) 2022 года в Сочи примут участие более тысячи спортсменов. Об этом на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

"Во время Игр в Токио мы встречались с президентом Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсом и принципиально договорились, что в октябре 2022 года в Сочи пройдут Всемирные игры Международной спортивной федерации колясочников-ампутантов (IWAS), которые являются вторым по значимости спортивным форумом после Паралимпийских игр", - сказал Рожков.

"Решение о проведении Всемирных игр IWAS было принято после вашей, Владимир Владимирович, встречи с президентом IWAS в 2019 году в Нижнем Новгороде, - добавил Рожков, обращаясь к Путину. - Во Всемирных играх IWAS примут участие более тысячи человек. Фактически на этих Играх будет сформирован основной костяк нашей команды на Паралимпиаду в Париже".

Рожков также отметил успешное выступление российской команды на Играх в Токио. Он отдельно поблагодарил средства массовой информации, которые "впервые очень системно и активно освещали выступление наших спортсменов и наши победы".