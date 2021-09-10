Тарпищев попросил Путина о сохранении стипендий личным тренерам спортсменов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о сохранении выплат президентских стипендий личным тренерам спортсменов. Об этом Тарпищев рассказал на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Президентская стипендия ежемесячно выплачивается спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр и составляет 52 тыс. рублей.

"Данная Олимпиада для меня была 17-й. Показателем синхронности и правильности взаимодействия всех заинтересованных организаций стало то, что спортсменами не было высказано ни одной проблемы от руководителей - я не беру судейские дела. Вся наша команда была эмоционально, физически и психологически стойкой, за это огромное спасибо всем, кто участвовал в этом событии", - сказал Тарпищев.

"Мне бы хотелось сказать об одной необходимой вещи, существенной для тренеров: на основании указа президента Минспорт осуществляет выплаты президентской стипендии спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд России, в том числе личным тренерам. Такая практика существовала с 2002 года до сегодняшнего времени. Личные тренеры непосредственно обеспечивают подготовку спортсменов и являются главным звеном в подготовке. Принимая во внимание вклад этих специалистов, было бы желательно сохранить выплату стипендий личным тренерам, если это можно рассмотреть", - отметил президент ФТР.