В Ассоциации зимних олимпийских видов спорта предложили возродить зимнюю Спартакиаду

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель Ассоциации зимних олимпийских видов спорта Владимир Кожин предложил организовать зимнюю детско-юношескую Спартакиаду в Сочи. Об этом он сообщил на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

"Одной из возможностей выявления талантливых спортсменов являются соревнования. Учитывая это и стремление к развитию детско-юношеского спорта и развитию мотивации среди детей, мы предлагаем учредить, а по сути - возродить всероссийскую Спартакиаду среди детей и юношей по зимним видам спорта. Ее организаторы: Ассоциация зимних олимпийских видов спорта, Министерство спорта РФ, федерации по зимним видам спорта. Формат проведения - раз в четыре года, место проведения - объекты олимпийского наследия в Сочи и Красной Поляне", - сказал Кожин.

Зимняя Олимпиада в Сочи проходила в феврале 2014 года.