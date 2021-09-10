Сборная России по футболу вышла в финал Кубка легенд в Москве

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу вышла в финал Кубка легенд имени Константина Еременко. Соревнования проходят в Москве на арене "Мегаспорт".

В первом матче группового этапа российские футболисты крупно обыграли сборную Германии (10:4). Во второй игре россияне были сильнее команды Турции (6:4) и заняли первое место в группе.

Соперник сборной России в финальной игре, которая состоится 11 сентября, определится позднее. В группе A выступают команды Португалии, Испании и сборная звезд.

Кубок легенд проходит на поле размером 44х23 метра, каждый матч длится 40 минут, в состав команды входят пять полевых игроков и один голкипер, во время встречи футболисты могут использовать бортовые стены поля, ауты не предусмотрены. Кубок легенд проходит в два этапа - в первый день команды проводят матчи группового этапа, во второй - разыгрывают плей-офф, победители групп напрямую выйдут в финал, команды, занявшие последующие позиции в своих группах, разыграют итоговые места на турнире таким же образом. Турнир проходит в 13-й раз, первый состоялся в 2009 году в "Мегаспорте", с 2010 года мероприятие проводится при поддержке правительства Москвы. Кубку легенд было присвоено имя одного из лидеров сборной России и звезды мирового мини-футбола Константина Еременко (1970-2010). Сборная России выигрывала Кубок легенд 11 раз, в прошлом году победу в турнире одержала команда звезд, которая обыграла сборную России в финале со счетом 6:5.