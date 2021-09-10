Российские шахматисты одержали седьмую победу подряд на онлайн-олимпиаде

ТАСС, 10 сентября. Сборная России победила команду Италии в седьмом туре группового этапа элитного дивизиона второй шахматной онлайн-олимпиады.

Встреча завершилась победой россиян со счетом 5:1. Победы одержали Даниил Дубов, Александра Горячкина, Андрей Есипенко и Полина Шувалова. Владислав Артемьев сыграл вничью с Лукой Морони, а Александра Костенюк разошлась миром с Еленой Сединой.

В первом туре россияне обыграли команду Украины (4,5:1,5), во втором оказались сильнее сборной Германии (6:0), в третьем победили чехов (5:1), в четвертом обыграли парагвайцев (4,5:1,5), в пятом - израильтян (5:1), в шестом - аргентинцев (6:0). В следующем туре, который состоится позднее пятницу, россияне сыграют с испанцами.

После семи туров российская команда лидирует в турнирной таблице группы С (14 очков), далее идут украинцы (12), немцы (10), испанцы (9), итальянцы (7), израильтяне (6), аргентинцы (5), латвийцы (4), чехи (3) и парагвайцы (0).

Соревнования завершатся 15 сентября. 40 команд разбиты на четыре группы. В день проводится по три тура, контроль времени - 15 минут с добавлением 5 секунд за каждый ход. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.