Российские шахматисты с первого места в группе вышли в четвертьфинал онлайн-олимпиады

ТАСС, 10 сентября. Сборная России победила команду Испании в восьмом туре группового этапа элитного дивизиона второй шахматной онлайн-олимпиады.

Встреча завершилась победой россиян со счетом 4:2. Победы одержали Валентина Гунина, Андрей Есипенко, Лея Гарифуллина. Александр Грищук сыграл вничью с Давидом Гихарро, а Катерина Лагно разошлась миром с Аной Матнадзе. Владимир Федосеев уступил Хайме Сантосу.

В первом туре россияне обыграли команду Украины (4,5:1,5), во втором оказались сильнее сборной Германии (6:0), в третьем победили чехов (5:1), в четвертом обыграли парагвайцев (4,5:1,5), в пятом - израильтян (5:1), в шестом - аргентинцев (6:0), в седьмом - итальянцев (5:1). В заключительном туре, который состоится позднее в пятницу, россияне сыграют с латвийцами.

После восьми туров российская команда лидирует в турнирной таблице группы С (16 очков), далее идут украинцы (13), немцы (12), испанцы (9), израильтяне (8), итальянцы (8), аргентинцы (5), латвийцы (4), чехи (3) и парагвайцы (2).

В параллельном матче команда Украины сыграла вничью с итальянцами, благодаря чему российская команда досрочно заняла первое место в таблице группы и вышла в четвертьфинал.

Соревнования завершатся 15 сентября. 40 команд разбиты на четыре группы. В день проводится по три тура, контроль времени - 15 минут с добавлением 5 секунд за каждый ход. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.