Российские шахматисты без поражений завершили групповой этап онлайн-олимпиады

ТАСС, 10 сентября. Сборная России победила команду Латвии в заключительном туре группового этапа элитного дивизиона второй шахматной онлайн-олимпиады.

Встреча завершилась победой россиян со счетом 6:0. Победы одержали Александр Грищук, Владимир Федосеев, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Володар Мурзин и Лея Гарифуллина.

В первом туре россияне обыграли команду Украины (4,5:1,5), во втором оказались сильнее сборной Германии (6:0), в третьем победили чехов (5:1), в четвертом обыграли парагвайцев (4,5:1,5), в пятом - израильтян (5:1), в шестом - аргентинцев (6:0), в седьмом - итальянцев (5:1), в восьмом - испанцев (4:2). Российская команда с первого места вышла в четвертьфинал турнира, матч против венгров состоится 13 сентября.

По итогам группового раунда российская команда набрала 18 очков, далее места в группе С заняли украинцы (15), немцы (14), израильтяне (10), испанцы (9), итальянцы (8), аргентинцы (7), латвийцы (4), чехи (3) и парагвайцы (2).

Соревнования завершатся 15 сентября. 40 команд разбиты на четыре группы. В день проводится по три тура, контроль времени - 15 минут с добавлением 5 секунд за каждый ход. По две лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф.