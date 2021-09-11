Капитан сборной России прокомментировал выступление команды на шахматной онлайн-олимпиаде

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Выступление российской команды, одержавшей победы во всех матчах группового этапа шахматной онлайн-олимпиады, складывается согласно плану. Об этом ТАСС рассказал капитан сборной России Александр Мотылев.

Российские шахматисты с первого места вышли в четвертьфинал турнира, матч против венгров состоится 13 сентября. По итогам группового раунда российская команда набрала 18 очков, далее в турнирной таблице группы C расположились украинцы (15), немцы (14), израильтяне (10), испанцы (9), итальянцы (8), аргентинцы (7), латвийцы (4), чехи (3) и парагвайцы (2).

"Третий игровой день сложился тяжелее, матчи против испанцев и итальянцев не сказать, что были однозначными, но мы выиграли все три матча и вышли из группы с первого места. В понедельник играем против команды Венгрии, будем готовиться. Венгры - непростая команда, но в прошлом году удалось с ними справиться. Главное - хорошо отдохнуть. Пока все идет по плану, будем изучать своих следующих соперников", - сказал Мотылев.