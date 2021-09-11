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XXXII летние Олимпийские игры

Ромашина на встрече с президентом отметила важность защиты интересов спортсменов

Синхронистка считает, что сборная России показала на Олимпиаде достойный результат

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина указала на важность надежной и профессиональной защиты интересов и позиции спортсменов. Об этом синхронистка заявила на встрече президента РФ Владимира Путина с призерами Олимпиады в Екатерининском зале Кремля, которую транслировал "Матч ТВ".

В субботу Путин вручил государственные награды золотым медалистам Игр в Токио. Светлана Ромашина была награждена орденом Александра Невского. На Олимпийских играх в Токио она завоевала золото в дуэте и в группе.

"Перед отъездом в Токио очень хотелось встретиться с вами снова, так и случилось, - сказала Ромашина. - Эти Игры были тяжелыми, но мы смогли привезти на родину существенное количество медалей, это действительно достойный результат. Все это стало возможно, потому что мы единая и многонациональная команда".

"На Играх в Японии мы заметили рост конкуренции, сделали определенные выводы. Посмотрели на наших соперников и здраво оценили. Немаловажно, чтобы интересы и позиции спортсменов были надежно и профессионально защищены. Ведь это вопрос прежде всего имиджа страны и суверенитета", - добавила Ромашина.

Ромашиной 31 год, помимо олимпийских медалей на ее счету 21 победа на чемпионатах мира и 13 - на чемпионатах Европы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРомашина, Светлана АлексеевнаXXXII летние Олимпийские игры
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