Путин ждет новых побед российских спортсменов на предстоящих Олимпиадах

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что российские спортсмены добьются побед на предстоящих Олимпиадах в Пекине и Париже.

"Следующих стартов ждать недолго. Всего через несколько месяцев на арены зимней Олимпиады в Пекине выйдут ваши товарищи-зимники, зимняя сборная. И меньше, чем через три года многие из вас вновь встретятся со своими соперниками в Париже", - обратился глава государства к победителям и призерам Олимпиады в Токио на встрече в Кремле в субботу. "И вы, и ваши товарищи, молодое поколение российских атлетов, убедительно подтвердите - я в этом нисколько не сомневаюсь - своими яркими победами в равной, честной, бескопромиссной борьбе свой статус", - уверен Путин.

Он напомнил, что в пятницу итоги XXХII Олимпиады в Токио, а также планы на будущее обсуждались на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. "Обязательно продолжим помогать вам, создавать все условия для подготовки, в том числе силами Фонда поддержки олимпийцев России", - заверил президент. Глава государства заметил, что долгие годы работы этого фонда - "это огромный вклад в развитие отечественного спорта высших достижений".

"За каждой завоеванной на XXXII летней Олимпиаде медалью - своя большая личная, человеческая история, долгий, самоотверженный путь к спортивной вершине. И вы прошли его самым достойным образом", - подчеркнул Путин. По его мнению, примеры российских спортсменов "обладают колоссальной вдохновляющей силой, доказывают ценность физической культуры, спорта, заряжают молодых людей стремлением равняться на олимпийцев, делать выбор в пользу активного, здорового образа жизни".

Президент поблагодарил победителей и призеров Игр в Токио "за труд, за верность идеалам олимпийского движения", поздравил "с блестящими достижениями и заслуженными наградами", пожелал "новых успехов, новых выдающихся побед и рекордов во славу России".

В Георгиевском зале Кремля для участников встречи прозвучал гимн России, исполнение которого в честь победителей было запрещено в Токио.