"Торпедо" и "Факел" сыграли вничью в матче Футбольной национальной лиги

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Игроки московского "Торпедо" сыграли вничью с воронежским "Факелом" со счетом 2:2 в домашнем матче десятого тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе "Торпедо" голы забил Мухаммад Султонов (71, 87-я минуты). У "Факела" отличились Максим Максимов (30) и Роман Акбашев (36).

"Торпедо" продолжает лидировать в турнирной таблице ФНЛ, набрав 24 очка в десяти матчах. "Факел" идет пятым, имея в активе 18 очков после десяти встреч.

В следующем туре "Торпедо" дома примет томскую "Томь", а "Факел" на домашнем поле сыграет с красноярским "Енисеем". Обе встречи пройдут 15 сентября.

Результаты других завершившихся матчей игрового дня:

"Велес" (Москва) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 1:2;

"Спартак-2" (Москва) - "Волгарь" (Астрахань) - 1:0;

"Ротор" (Волгоград) - "Акрон" (Тольятти) - 1:2;

"Текстильщик" (Иваново) - "Олимп-Долгопрудный" - 3:1;

"Камаз" (Набережные Челны) - "Оренбург" - 0:4.