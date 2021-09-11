Сборная России завоевала 215 медалей на первых Играх стран СНГ

КАЗАНЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Сборная России завоевала 215 медалей на завершившихся в субботу в Казани первых Играх стран СНГ.

Российские спортсмены завоевали 114 золотых, 42 серебряные и 59 бронзовых наград и заняли первое место в медальном зачете. На второй строчке расположилась команда Узбекистана (23-32-36), на третьей - спортсмены из Казахстана (18-35-53).

"Мы сегодня Играм не говорим "прощай", мы говорим Играм "до свидания", - сказал на церемонии закрытия первый заместитель председателя исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов. - Мы скоро встретимся как старые добрые друзья. Первые Игры стран СНГ объявляю закрытыми".

Первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров заявил, что Игры стран СНГ получат свое развитие и станут площадкой единения народов.

Игры стран СНГ проводились впервые, в них принимали участие сборные России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. В соревнованиях приняли участие 1 139 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет. В программу Игр были включены 16 видов спорта.