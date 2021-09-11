Прыгунья с шестом Сидорова завершила сезон победой на турнире в Инсбруке

ТАСС, 11 сентября. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио и чемпионка мира Анжелика Сидорова заняла первое место в прыжках с шестом на соревнованиях в австрийском Инсбруке. Турнир стал последним для 30-летней спортсменки в сезоне.

Сидорова одержала победу с результатом 4,65 метра. Второй стала представительница Белоруссии Ирина Жук (4,55), третье место с аналогичным результатом заняла россиянка Полина Кнороз.

"Сегодня было круто прыгать, я хочу сказать зрителям спасибо за отличную атмосферу, - сказала Сидорова журналистам после соревнований. - Мой прыжок за пять метров в Цюрихе (в финале Бриллиантовой лиги, где Сидорова одержала победу - прим. ТАСС) - это что-то невероятное. Но он у меня отнял много сил, и сейчас я очень устала. Но я очень счастлива, что сумела добиться тогда такого результата, и это огромный прогресс для меня".

Сидорова является серебряным призером Олимпийских игр в Токио, чемпионкой мира, двукратным серебряным призером чемпионатов мира в помещении, чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европы в помещении.