В Минспорте рассмотрят возможность поощрения победителей и призеров Игр стран СНГ

КАЗАНЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Министерство спорта России рассмотрит возможность поощрения спортсменов, которые заняли призовые места на Играх стран СНГ. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров.

Российские спортсмены завоевали 114 золотых, 42 серебряные и 59 бронзовых наград и заняли первое место в медальном зачете соревнований, которые завершились в субботу в Казани.

"Во первых, [призеры Игр стран СНГ] получили медали, во вторых, мы подумаем, как можно ребят поощрить, - сказал Кадыров. - Но самое главное - они смогли посоревноваться, получить соревновательную практику и медали".

Игры стран СНГ проводились впервые, в них принимали участие сборные России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. В соревнованиях приняли участие 1 139 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет. В программу Игр были включены 16 видов спорта.