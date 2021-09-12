Кубок президента РФ по современному пятиборью пройдет в Москве

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Кубок президента Российской Федерации по современному пятиборью состоится в воскресенье в Москве. Турнир в нынешнем году отмечает свое десятилетие, хоть и проходил раньше под другим названием.

Соревнования пройдут в Центре современного пятиборья и ГБУ СШОР "Северный". Ранее турнир назывался "Кубок Кремля", с 2011 по 2015 год он разыгрывался в личном первенстве, в 2016-2019 годах - в смешанной эстафете. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. 1 мая президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о присвоении Кубку Кремля статуса соревнования на Кубок президента.

На турнире выступят лучшие пятиборцы мира по персональному приглашению, соревнования будут одними из заключительных в этом году. На старт выйдут 24 пятиборца - по 12 мужчин и женщин из 11 стран, которые выступят в личных соревнованиях по олимпийской программе. Также спортсмены будут разделены на 12 смешанных команд. Побеждает та команда, у которой сумма личных результатов будет наибольшей. Призовой фонд турнира составляет $100 тыс.

Президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной турниру, рассказал, в чем уникальность Кубка президента РФ.

"Во-первых, уникальный призовой фонд в 100 тысяч долларов США, такого призового фонда нет ни на одном другом турнире. Поэтому в наших соревнованиях выступают только высококлассные спортсмены. Во-вторых, мы проводим этот турнир в новейшем пятиборном комплексе, лучшем в Европе, здесь под одной крышей можно проводить все пятиборные состязания", - сказал Аминов.

Россию на соревнованиях на правах хозяйки представят две команды в составе Гульназ Губайдуллиной и Александра Лифанова, а также Аделины Ибатуллиной и Егора Громадского.