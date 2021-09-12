Тремя матчами в воскресенье продолжится седьмой тур чемпионата России по футболу

В первой игре дня встретятся тульский "Арсенал" и московский ЦСКА. Матч пройдет в Туле и начнется в 14:00 мск. Центральный стадион "Арсенал" вместимостью 19 241 зритель будет разрешено заполнить на 30%. ЦСКА с 9 очками после шести игр занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, "Арсенал" имеет в активе четыре очка и располагается на предпоследней, 15-й позиции. 3 сентября "Арсенал" объявил о новом главном тренере команды - вместо Дмитрия Парфенова этот пост занял черногорец Миодраг Божович. Парфенов возглавлял тульский клуб с ноября 2020 года, по итогам прошлого сезона "Арсенал" стал 14-м, но не участвовал в стыковых матчах за сохранение места в высшем дивизионе из-за того, что занявшие второе и четвертое места в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ) прошлого сезона "Оренбург" и владикавказская "Алания" не смогли пройти лицензирование. Божович тренировал "Арсенал" в сезоне-2017/18, заняв с командой седьмое место в таблице чемпионата.

Во время паузы в чемпионате на матчи сборных армейцев покинули полузащитники Никола Влашич и Константин Марадишвили. 31 августа ЦСКА объявил об уходе Влашича в английский "Вест Хэм", 2 сентября стало известно, что Марадишвили перешел в "Локомотив". Из-за травм встречу пропустят защитники московского клуба Бруно Фукс, Хёрдур Магнуссон и Марио Фернандес, который получил повреждение во время матча отборочного турнира на чемпионат мира Россия - Хорватия (0:0). В составе "Арсенала" все футболисты готовы к матчу.

Последний раз ЦСКА побеждал на выезде "Арсенал" в чемпионате 1 сентября 2019 года. Тогда армейцы выиграли со счетом 2:1. Последняя встреча между командами также прошла в Туле и завершилась победой ЦСКА. 8 апреля армейцы победили "Арсенал" со счетом 2:1 в четвертьфинале Бетсити - Кубка России.

"Динамо" попробует не отстать от "Зенита"

В другом матче дня "Динамо" сыграет с "Нижним Новгородом". Бело-голубые с 13 очками после шести туров занимают третье место в таблице чемпионата России. "Нижний Новгород" (8) располагается на 10-й позиции. Нижегородский клуб проводит первый сезон в высшем дивизионе чемпионата России, команды ранее не встречались.