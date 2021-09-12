{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НБА

Крис Бош и Пол Пирс введены в Зал славы баскетбола

Также в Зал славы из бывших игроков вошли Крис Уэббер, Бен Уоллес и Тони Кукоч
Крис Бош AP Photo/Jessica Hill
Описание
Крис Бош
© AP Photo/Jessica Hill

ТАСС, 12 сентября. Чемпионы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Крис Бош и Пол Пирс введены в Зал славы баскетбола на торжественной церемонии в Спрингфилде (штате Массачусетс). Об этом сообщает пресс-служба НБА.

Также в Зал славы были введены пятикратный участник Матча звезд Крис Уэббер, чемпион НБА 2004 года в составе "Детройта" Бен Уоллес и трехкратный чемпион НБА в составе "Чикаго" Тони Кукоч. В качестве тренеров в Зал славы вошли Рик Адельман, Джей Райт и Билл Расселл, как бывшие баскетболистки женской НБА - Йоланда Гриффит и Лорен Джексон.

Бош выступал за "Торонто" и "Майами", с которым дважды стал чемпионом НБА (2012, 2013). Он 11 раз принимал участие в Матче звезд НБА. Также он является олимпийским чемпионом 2008 года в составе сборной США. Пирс выступал за "Бостон", "Бруклин", "Вашингтон" и "Лос-Анджелес Клипперс". В 2008 году он выиграл чемпионат с "Бостоном" и был признан самым ценным игроком финальной серии. Он десять раз принимал участие в Матче всех звезд НБА.

Мировой футбол
Бывший футболист "Арсенала" Давид Луис подписал контракт с "Фламенго"
Соглашение рассчитано до конца 2022 года
Бывший футболист "Арсенала" Давид Луис подписал контракт с "Фламенго"
Читать полностью