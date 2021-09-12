Сборная России с победы над египтянами стартовала на чемпионате мира по мини-футболу

ВИЛЬНЮС, 12 сентября. /ТАСС/. Сборная России со счетом 9:0 обыграла команду Египта в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по мини-футболу. Турнир проходит в Литве.

Забитыми мячами в составе российской команды отметились Руслан Кудзиев (6-я минута), Иван Чишкала (13, 16, 30), Артем Антошкин (28), Сергей Абрамов (31, с пенальти, 33), Иван Милованов (36), египтянин Абдельрахим Элашваль забил в свои ворота (28).

В финальной части чемпионата мира принимают участие 24 сборные. Они разбиты на шесть групп, в 1/8 финала выходят две лучшие команды и еще четыре лучшие сборные из занявших третьи места. Сборные России и Египта выступают в группе В вместе с командами Гватемалы и Узбекистана. Во втором туре россияне 15 сентября сыграют с узбекистанскими футболистами.

Российская команда выступает на турнире под аббревиатурой RFU (Российский футбольный союз, Russian Football Union). На футболках у российских игроков вместо герба размещена надпись "Наши парни".

Действующим чемпионом мира является команда Аргентины, которая на последнем турнире в 2016 году в Колумбии обыграла в финале сборную России. Лидером по количеству титулов являются бразильцы, которые выиграли первые три чемпионата мира (1989, 1992, 1996), а также побеждали в 2008 и 2012 годах. Сборная России помимо серебряных медалей чемпионата мира 2016 года становилась бронзовым призером турнира 1996 года.

Чемпионат мира в Литве должен был состояться с 12 сентября по 4 октября 2020 года, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.