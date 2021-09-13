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US Open

Медведев после победы на US Open назвал Джоковича величайшим теннисистом в истории

В финале турнира россиянин обыграл серба в трех сетах
Новак Джокович и Даниил Медведев EPA-EFE/JUSTIN LANE
Описание
Новак Джокович и Даниил Медведев
© EPA-EFE/JUSTIN LANE

ТАСС, 13 сентября. Первая ракетка мира серб Новак Джокович является самым великим теннисистом в истории. Об этом заявил победитель Открытого чемпионата США по теннису россиянин Даниил Медведев.

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В финале турнира Медведев обыграл Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Джокович выиграл три предыдущих турнира Большого шлема в 2021 году. В случае победы на US Open серб стал бы третьим в истории тенниса и первым за 52 года обладателем календарного Большого шлема в мужском одиночном разряде.

"Прежде всего я хочу извиниться перед фанатами и Новаком. Мы все знаем, что он собирался сделать сегодня. Я никогда никому этого не говорил, но скажу прямо сейчас. Для меня ты величайший теннисист в истории", - сказал Медведев во время церемонии награждения, обращаясь к Джоковичу.

"Я хочу поблагодарить вас, - обратился Медведев к болельщикам на трибунах. - Сегодня, может быть, вы немного больше поддерживали Новака, но это вполне понятно. На протяжении турнира вы давали мне много энергии, вы поддерживали меня, начиная с 2019 года, и это помогало мне до сегодняшнего дня".

Также Медведев поблагодарил свою команду, семью и тех, кто поддерживал его, смотря матч по телевизору.

Медведев впервые выиграл турнир Большого шлема. Ранее его высшим достижением на турнирах Большого шлема являлся выход в финал Открытых чемпионатов США (2019) и Австралии (2021).

Теги
US OpenДжокович, НовакМедведев, Даниил Сергеевич
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