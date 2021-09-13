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Бокс

Олимпийский чемпион по боксу Батыргазиев возобновил активные тренировки после Игр в Токио

13 августа спортсмен в ходе прямого эфира о развитии физкультуры и спорта в Югре сообщил, что планирует активно отдохнуть без бокса
Альберт Батыргазиев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Альберт Батыргазиев
© Антон Новодережкин/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по боксу россиянин Альберт Батыргазиев возобновил активные тренировки после Игр в Токио. Об этом спортсмен написал в своем аккаунте в Instagram.

На Олимпиаде в Токио Батыргазиев победил американца Дьюка Рэгана в финальном поединке в весовой категории до 57 кг и завоевал золотую медаль. 13 августа он в ходе прямого эфира о развитии физкультуры и спорта в Югре с участием главы региона Натальи Комаровой сообщил, что планирует активно отдохнуть без бокса.

"Сегодня я приехал в столицу, где у меня начинается активная фаза тренировочного процесса. Будем трудиться и готовиться к новым стартам", - написал Батыргазиев.

Спортсмен не уточнил, к каким именно соревнованиям он намерен готовиться. 19 августа на пресс-конференции в ТАСС Батыргазиев сообщил, что планирует выступить на чемпионате мира среди военнослужащих.

Чемпионат мира по боксу среди военнослужащих пройдет в Москве с 20 по 27 сентября.

Теги
Бокс
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