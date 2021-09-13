Шпажист Кузюков: равенство здоровых спортсменов и паралимпийцев является важным шагом

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Равенство здоровых атлетов и паралимпийцев является важным шагом. Такое мнение высказал на встрече президента РФ Владимира Путина с победителями и призерами Паралимпийских игр в Токио двукратный паралимпийский чемпион по фехтованию на колясках шпажист Александр Кузюков.

Российская команда на Паралимпийских играх в Токио заняла четвертое место в медальном зачете, всего российские спортсмены завоевали 118 наград, что стало рекордным показателем сборной на Паралимпиадах, команда выиграла 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград. Кузюков стал победителем в личном и командном соревнованиях.

"Мы уже встречаемся в третий раз, и я все время молчал, - сказал Кузюков. - Но сейчас, когда мы поставили командный рекорд, хочется чуть-чуть оглянуться назад и поблагодарить тех, кто нас поддерживал. Вами была запущена потрясающая программа, благодаря которой инвалиды смогли передвигаться по улицам, трудоустраиваться, получать образование, это неоценимый вклад в нашу жизнь, и все это благодаря вам. Этих медалей без этой программы не было бы".

"Именно вы в свое время поручили руководству Паралимпийского комитета России развивать паралимпийские виды спорта. В тот момент стало появляться очень много видов спорта по всей стране, во всех уголках нашей страны ребята пошли в спорт, стали появляться новые секции, меня это завораживает. Еще один важный шаг - это то, что вы уравняли здоровых спортсменов и паралимпийцев, в каждой этой медали есть именно ваша частичка. Также хочется поблагодарить наших тренеров и руководителей, которые были с нами и создавали наш вид спорта, шли с нами и поддерживали нас, также хочу сказать огромное спасибо Алишеру Усманову, который поддерживает мировое фехтование. Счастлив, что вы все были с нами", - добавил Кузюков.

Кузюкову 34 года, он является трехкратным чемпионом мира и Европы, состоит в паралимпийской сборной России с 2014 года.