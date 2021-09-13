Россияне выступят на чемпионате мира по гребному слалому под флагом национальной федерации

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сборная России по гребному слалому на сентябрьском чемпионате мира в Словакии будет выступать под флагом Федерации гребного слалома России (ФГСР). Об этом ТАСС сообщил старший тренер национальной команды Максим Образцов.

Чемпионат мира по гребному слалому пройдет в столице Словакии Братиславе с 22 по 26 сентября.

"Сборная России будет выступать на этом турнире под флагом ФГСР. Аббревиатура - RSF (Russian Slalom Federation). В случае победы наших спортсменов на церемонии награждения вместо гимна страны будет звучать музыка Чайковского", - сказал Образцов.

Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре 2020 года двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без национального флага и государственного гимна. На Игры в Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена или команды звучал фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.

В числе российских участников чемпионата мира - выступавшие на Олимпийских играх в Токио Алсу Миназова, занявшая 14-е место в каноэ-одиночке и 17-е - в байдарке-одиночке, и бронзовый призер ЧМ-2018 Павел Эйгель (20-е место в байдарке-одиночке).