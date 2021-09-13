Российские шахматисты вышли в полуфинал онлайн-олимпиады

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сборная России победила команду Венгрии в четвертьфинале элитного дивизиона второй шахматной онлайн-олимпиады.

Россияне выиграли две матчевые встречи с одинаковым счетом - 3,5:2,5. В первом матче победы одержали Владислав Артемьев и Валентина Гунина, вничью сыграли Александра Горячкина, Андрей Есипенко и Полина Шувалова, Даниил Дубов уступил. Во втором матче выиграли Александра Костенюк и Екатерина Лагно, Дубов, Есипенко, Шувалова сыграли вничью, поражение потерпел Артемьев. В полуфинале россияне 14 сентября сыграют с командой Китая.

На групповом этапе россияне не потерпели ни одного поражения, обыграв команды Украины (4,5:1,5), Германии (6:0), Чехии (5:1), Парагвая (4,5:1,5), Израиля (5:1), Аргентины (6:0), Италии (5:1), Испании (4:2) и Латвии (6:0).

Соревнования завершатся 15 сентября. Контроль времени в партиях - 15 минут с добавлением 5 секунд за каждый ход.