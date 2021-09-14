Тренер считает победы паралимпийцев Вдовина и Сафронова на Играх в Токио закономерными

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сентября. /ТАСС/. Заслуженный тренер России по легкой атлетике (лица с поражением опорно-двигательного аппарата) Галина Кошелева считает победы ее воспитанников Андрея Вдовина и Дмитрия Сафронова на Паралимпийских играх в Токио логичными. Большим сюрпризом для наставника это не стало, так как атлеты перед соревнованиями проделали большую работу, сообщила она журналистам во время торжественной встречи спортсменов в аэропорту Нижнего Новгорода.
"10 лет мы шли к этому результату, конечно [они] воплотили мечты, стали паралимпийскими чемпионами, выполнили все, что положено, к чему шли, к чему стремились эти 10 лет. В 2016 году не пустили [на Паралимпиаду], в прошлом году перенос Олимпиады был, столько труда положено и километров пробеганных, сделали все, что могли. Никаким сюрпризом [это не стало]. Мы ехали четко на первые места", - сказала Кошелева.
Она отметила, что спортсмены, несмотря на недопуск к международным стартам в 2016-2018 годах, готовились к ним и следили за результатами. "Зато после [чемпионата мира] 2019 года все поняли, что результаты растут и соперники не дремлют, все собрались с духом и начали с новыми усилиями готовиться", - добавила Кошелева.
Помимо легкоатлетов в аэропорту Нижнего Новгорода встречали обладателя золотой медали в плавании Даниила Смирнова. Главный тренер сборной России по плаванию Юрий Назаренко заявил, что выступление пловцов в этом году было лучшим за все время его тренерской деятельности, его подопечные завоевали в Токио 49 медалей. В этом спортсменам, по его мнению, помогла в том числе подготовка в Южно-Сахалинске.
"Хочется сказать, что мы практически единственная сборная, которая поехала и провела в схожих климатических условиях тренировочные мероприятия в Южно-Сахалинске, что, кстати, и помогло выступить команде успешно. Мы три раза перед Играми ездили на тренировочные мероприятия в Южно-Сахалинск, последнее было непосредственно перед вылетом в Токио", - отметил Назаренко.
Эмоции спортсменов
Как рассказал журналистам Андрей Вдовин, атмосфера в Токио была дружелюбной, однако спортсмены соскучились по дому. "Безумно соскучились, мы тут не были полтора месяца. Это, наверное, самые такие длительные соревнования", - сказал Вдовин, завоевавший на Паралимпиаде одну золотую и две серебряные медали.
Он также отметил, что основой побед для него стала в том числе поддержка родных и близких, а сразу после небольшого отдыха он начнет подготовку к чемпионату мира, который состоится в Японии в 2022 году. "А там и до Парижа рукой подать, а учитывая, что 100 и 200 метров мне не покорились, есть к чему стремиться", - сказал спортсмен.
Обладатель двух золотых медалей Дмитрий Сафронов рассказал, что все страдания, которые приходится испытывать спортсменам во время тренировочного процесса, оказались оправданными. "Сколько мы прошли, немного позабылось, но сколько было боли и страданий, как я, можно сказать, плакался тренеру, говорил, что не хочу больше этим заниматься, а он говорил - терпи, все окупится. Все окупилось", - сказал Сафронов, вспомнив и о награждении спортсменов государственными наградами.
"Президент меня лично поздравил, он выделил меня и еще одного парня из Краснодара, сказал про два мировых рекорда. Я сидел, думал - сам Путин меня отметил", - добавил Сафронов, который также после отдыха будет готовиться к чемпионату мира.
Пловец Даниил Смирнов, ставший паралимпийским чемпионом в эстафете, сообщил, что постарается на следующей Паралимпиаде завоевать золото в личных выступлениях. "Буду тренироваться, в следующем году будет чемпионат мира в Португалии, постараюсь там попасть в личке в призы, а уже в Париже буду целиться на золото", - сказал он.
Российская команда на Паралимпийских играх в Токио заняла четвертое место в медальном зачете. Всего российские спортсмены завоевали 118 наград, что стало рекордным показателем сборной на Паралимпиадах, команда выиграла 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград. Летние Паралимпийские игры в Токио проходили с 24 августа по 5 сентября, следующие Игры запланированы на 2024 год в Париже.