Тренер считает победы паралимпийцев Вдовина и Сафронова на Играх в Токио закономерными

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сентября. /ТАСС/. Заслуженный тренер России по легкой атлетике (лица с поражением опорно-двигательного аппарата) Галина Кошелева считает победы ее воспитанников Андрея Вдовина и Дмитрия Сафронова на Паралимпийских играх в Токио логичными. Большим сюрпризом для наставника это не стало, так как атлеты перед соревнованиями проделали большую работу, сообщила она журналистам во время торжественной встречи спортсменов в аэропорту Нижнего Новгорода. "10 лет мы шли к этому результату, конечно [они] воплотили мечты, стали паралимпийскими чемпионами, выполнили все, что положено, к чему шли, к чему стремились эти 10 лет. В 2016 году не пустили [на Паралимпиаду], в прошлом году перенос Олимпиады был, столько труда положено и километров пробеганных, сделали все, что могли. Никаким сюрпризом [это не стало]. Мы ехали четко на первые места", - сказала Кошелева.

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Она отметила, что спортсмены, несмотря на недопуск к международным стартам в 2016-2018 годах, готовились к ним и следили за результатами. "Зато после [чемпионата мира] 2019 года все поняли, что результаты растут и соперники не дремлют, все собрались с духом и начали с новыми усилиями готовиться", - добавила Кошелева. Помимо легкоатлетов в аэропорту Нижнего Новгорода встречали обладателя золотой медали в плавании Даниила Смирнова. Главный тренер сборной России по плаванию Юрий Назаренко заявил, что выступление пловцов в этом году было лучшим за все время его тренерской деятельности, его подопечные завоевали в Токио 49 медалей. В этом спортсменам, по его мнению, помогла в том числе подготовка в Южно-Сахалинске. "Хочется сказать, что мы практически единственная сборная, которая поехала и провела в схожих климатических условиях тренировочные мероприятия в Южно-Сахалинске, что, кстати, и помогло выступить команде успешно. Мы три раза перед Играми ездили на тренировочные мероприятия в Южно-Сахалинск, последнее было непосредственно перед вылетом в Токио", - отметил Назаренко. Эмоции спортсменов Как рассказал журналистам Андрей Вдовин, атмосфера в Токио была дружелюбной, однако спортсмены соскучились по дому. "Безумно соскучились, мы тут не были полтора месяца. Это, наверное, самые такие длительные соревнования", - сказал Вдовин, завоевавший на Паралимпиаде одну золотую и две серебряные медали.

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