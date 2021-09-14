Российские шахматисты вышли в финал онлайн-олимпиады

ТАСС, 14 сентября. Сборная России победила команду Китая в полуфинале элитного дивизиона второй шахматной онлайн-олимпиады.

Россияне выиграли две матчевые встречи - первую со счетом 3,5:2,5, вторую - 4:2. В первом матче победы одержали Александра Костенюк и Андрей Есипенко, в ничью сыграли Даниил Дубов, Владислав Артемьев и Александра Горячкина, а Полина Шувалова потерпела поражение. Во втором матче победили Дубов, Костенюк и Есипенко, вничью сыграли Лея Гарифуллина и Артемьев, Горячкина проиграла.

В финале россияне 15 сентября сыграют с победителем матча между командами Индии и США, который пройдет позднее во вторник.

На групповом этапе россияне не потерпели ни одного поражения, обыграв команды Украины (4,5:1,5), Германии (6:0), Чехии (5:1), Парагвая (4,5:1,5), Израиля (5:1), Аргентины (6:0), Италии (5:1), Испании (4:2) и Латвии (6:0). В четвертьфинальном противостоянии против команды Венгрии сборная России выиграла две матчевые встречи с одинаковым счетом - 3,5:2,5.

Соревнования завершатся 15 сентября. Контроль времени в партиях - 15 минут с добавлением 5 секунд за каждый ход.