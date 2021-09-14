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Футбол в России

Федун сделал предложения РФС по поводу привлечения средств в детский футбол

Часть предложений направление на привлечение средств на оплату работы детских тренеров
Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун сделал несколько предложений Российскому футбольному союзу (РФС) с целью привлечения средств в детский футбол. Об этом журналистам после заседания попечительского совета организации рассказал президент РФС Александр Дюков.

"Было рассмотрено несколько вопросов, - сказал Дюков. - Один из них - стимулирование частных инвестиций в футбол. Заседание посетил Леонид Федун, он сделал ряд интересных предложений, которые будут проработаны".

"Если часть из этих предложений удастся реализовать, то вполне возможно, что удастся привлечь дополнительные инвестиции в футбол. В том числе найти какие-то дополнительные деньги на оплату работы наших детских тренеров", - добавил Дюков.

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Российский футбол
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