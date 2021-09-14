Российские волейболисты не смогли выйти в полуфинал чемпионата Европы

ТАСС, 14 сентября. Мужская сборная России по волейболу проиграла команде Польши в четвертьфинальном матче чемпионата Европы. Игра состоялась в польском Гданьске.

Встреча завершилась со счетом 25:14, 26:24, 25:19 в пользу поляков. В полуфинале сборная Польши встретится с победителем матча между командами Чехии и Словении. В другом полуфинале сыграют сербы, которые обыграли команду Нидерландов (3-0). Их соперник определится по итогам встречи сборных Италии и Германии.

По ходу турнира россияне на групповом этапе проиграли команде Турции, после чего победили сборные Нидерландов, Финляндии, Испании и Северной Македонии. В четвертьфинале подопечные Туомаса Саммельвуо обыграли украинцев.

Чемпионат Европы проходит в четырех странах - Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. На турнире 24 команды были разбиты на четыре группы, по четыре лучшие сборные вышли в плей-офф.

Европейское первенство проводится раз в два года, действующим чемпионом является команда Сербии, сборная России побеждала дважды (2013, 2017). На Олимпиаде в Токио российские волейболисты завоевали серебряные медали, в финале уступив французам. На чемпионате Европы 2019 года сборная России проиграла в четвертьфинале.

Турнир завершится 19 сентября.