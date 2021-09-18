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КХЛ

"Сочи" проиграл "Ак Барсу" и потерпел шестое поражение подряд в КХЛ

Встреча в Казани завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев

ТАСС, 18 сентября. Казанский "Ак Барс" дома переиграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 4 164 зрителей и завершилась со счетом 1:0.

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Единственную шайбу забросил Кирилл Петров (49-я минута). "Ак Барс" во второй раз в сезоне обыграл сочинский клуб, первая встреча завершилась в серии буллитов (3:2).

"Ак Барс" одержал вторую победу подряд и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 9 очков в восьми матчах. "Сочи" не может одержать победу на протяжении шести игр кряду, клуб идет десятым на Западе, имея в активе 6 очков после 8 матчей. В следующем матче казанская команда 20 сентября примет подольский "Витязь", "Сочи" в этот же день на выезде сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком".

В других матчах игрового дня челябинский "Трактор" обыграл пекинский "Куньлунь Ред Стар" со счетом 4:1, хельсинкский "Йокерит" в серии буллитов оказался сильнее "Барыса" из Нур-Султана (3:2), продлив победную серию до шести игр; ярославский "Локомотив" победил нижегородское "Торпедо" (4:3), "Нефтехимик" победил "Витязь", который потерпел шестое подряд поражение (5:2).

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Салават Юлаев770000029-814
2Трактор741101026-1413
3Металлург751000131-1912
4Ак Барс821101316-179
5Нефтехимик740000320-198
6Автомобилист730100320-208
7Авангард721100322-218
8Барыс720010416-225
9Адмирал710012318-305
10Куньлунь810100621-364
11Сибирь610001413-203
12Амур710001512-273
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Динамо М660000029-1212
2Йокерит831200226-2412
3ЦСКА741000220-1810
4СКА740100224-1410
5Спартак731000318-148
6Локомотив730010318-186
7Торпедо830010419-247
8Динамо Мн630000315-136
9Динамо Р730000416-246
10Сочи811020416-206
11Витязь710013222-276
12Северсталь711010514-205
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