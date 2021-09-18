"Сочи" проиграл "Ак Барсу" и потерпел шестое поражение подряд в КХЛ

ТАСС, 18 сентября. Казанский "Ак Барс" дома переиграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 4 164 зрителей и завершилась со счетом 1:0.

Единственную шайбу забросил Кирилл Петров (49-я минута). "Ак Барс" во второй раз в сезоне обыграл сочинский клуб, первая встреча завершилась в серии буллитов (3:2).

"Ак Барс" одержал вторую победу подряд и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 9 очков в восьми матчах. "Сочи" не может одержать победу на протяжении шести игр кряду, клуб идет десятым на Западе, имея в активе 6 очков после 8 матчей. В следующем матче казанская команда 20 сентября примет подольский "Витязь", "Сочи" в этот же день на выезде сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком".

В других матчах игрового дня челябинский "Трактор" обыграл пекинский "Куньлунь Ред Стар" со счетом 4:1, хельсинкский "Йокерит" в серии буллитов оказался сильнее "Барыса" из Нур-Султана (3:2), продлив победную серию до шести игр; ярославский "Локомотив" победил нижегородское "Торпедо" (4:3), "Нефтехимик" победил "Витязь", который потерпел шестое подряд поражение (5:2).