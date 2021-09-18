"Сочи" проиграл "Ак Барсу" и потерпел шестое поражение подряд в КХЛ

ТАСС, 18 сентября. Казанский "Ак Барс" дома переиграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 4 164 зрителей и завершилась со счетом 1:0.
Единственную шайбу забросил Кирилл Петров (49-я минута). "Ак Барс" во второй раз в сезоне обыграл сочинский клуб, первая встреча завершилась в серии буллитов (3:2).
"Ак Барс" одержал вторую победу подряд и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 9 очков в восьми матчах. "Сочи" не может одержать победу на протяжении шести игр кряду, клуб идет десятым на Западе, имея в активе 6 очков после 8 матчей. В следующем матче казанская команда 20 сентября примет подольский "Витязь", "Сочи" в этот же день на выезде сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком".
В других матчах игрового дня челябинский "Трактор" обыграл пекинский "Куньлунь Ред Стар" со счетом 4:1, хельсинкский "Йокерит" в серии буллитов оказался сильнее "Барыса" из Нур-Султана (3:2), продлив победную серию до шести игр; ярославский "Локомотив" победил нижегородское "Торпедо" (4:3), "Нефтехимик" победил "Витязь", который потерпел шестое подряд поражение (5:2).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Салават Юлаев
|7
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|29-8
|14
|2
|Трактор
|7
|4
|1
|1
|0
|1
|0
|26-14
|13
|3
|Металлург
|7
|5
|1
|0
|0
|0
|1
|31-19
|12
|4
|Ак Барс
|8
|2
|1
|1
|0
|1
|3
|16-17
|9
|5
|Нефтехимик
|7
|4
|0
|0
|0
|0
|3
|20-19
|8
|6
|Автомобилист
|7
|3
|0
|1
|0
|0
|3
|20-20
|8
|7
|Авангард
|7
|2
|1
|1
|0
|0
|3
|22-21
|8
|8
|Барыс
|7
|2
|0
|0
|1
|0
|4
|16-22
|5
|9
|Адмирал
|7
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|18-30
|5
|10
|Куньлунь
|8
|1
|0
|1
|0
|0
|6
|21-36
|4
|11
|Сибирь
|6
|1
|0
|0
|0
|1
|4
|13-20
|3
|12
|Амур
|7
|1
|0
|0
|0
|1
|5
|12-27
|3
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Динамо М
|6
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|29-12
|12
|2
|Йокерит
|8
|3
|1
|2
|0
|0
|2
|26-24
|12
|3
|ЦСКА
|7
|4
|1
|0
|0
|0
|2
|20-18
|10
|4
|СКА
|7
|4
|0
|1
|0
|0
|2
|24-14
|10
|5
|Спартак
|7
|3
|1
|0
|0
|0
|3
|18-14
|8
|6
|Локомотив
|7
|3
|0
|0
|1
|0
|3
|18-18
|6
|7
|Торпедо
|8
|3
|0
|0
|1
|0
|4
|19-24
|7
|8
|Динамо Мн
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|15-13
|6
|9
|Динамо Р
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|16-24
|6
|10
|Сочи
|8
|1
|1
|0
|2
|0
|4
|16-20
|6
|11
|Витязь
|7
|1
|0
|0
|1
|3
|2
|22-27
|6
|12
|Северсталь
|7
|1
|1
|0
|1
|0
|5
|14-20
|5