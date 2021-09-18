ЦСКА и "Зенит" сыграют в финале первого в истории Суперкубка Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Московский баскетбольный ЦСКА сыграет с санкт-петербургским "Зенитом" в финальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ.

В субботних полуфинальных матчах "Зенит" обыграл казанский УНИКС со счетом 83:76, ЦСКА одержал победу над краснодарским клубом "Локомотив-Кубань" (91:78). Оба матча прошли на "ВТБ-Арене" в Москве.

Финальная игра состоится 19 сентября, встреча начнется в 19:00 мск. Матч за бронзовые медали между УНИКСом и "Локомотивом-Кубанью" также пройдет в воскресенье и начнется в 16:00 мск. Обе игры пройдут на "ВТБ-Арене".

Суперкубок Единой лиги ВТБ проводится впервые, турнир носит имя Александра Яковлевича Гомельского. В этом году турнир не входит в календарь Единой лиги ВТБ, являясь предсезонным. Впоследствии планируется начинать официальный сезон именно с Суперкубка.