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Футбол в России

Хачатурянц: жребий перед матчем РПЛ в виде игры "Камень, ножницы, бумага" недопустим

Перед матчем "Крылья Советов" - "Ростов" арбитр Игорь Панин допустил, чтобы предыгровой жребий разыгрывался не при помощи монеты, а через данную игру

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит случай в матче восьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими "Крылья Советов" и "Ростовом", в котором футболисты разыгрывали начало и выбор стороны поля при помощи игры "Камень, ножницы, бумага". Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии, руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

В субботу "Крылья Советов" на своем поле обыграли "Ростов" со счетом 4:2. Перед матчем арбитр Игорь Панин допустил, чтобы предыгровой жребий разыгрывался не при помощи монеты, а через игру "Камень, ножницы, бумага".

"Мы рассмотрим этот случай, - сказал Хачатурянц. - Думаю, не последует [санкций арбитру], но в будущем такие случаи недопустимы. Все судьи будут об этом проинформированы".

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