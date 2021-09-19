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КХЛ

ЦСКА в овертайме победил "Автомобилист" в матче КХЛ

Победная шайба на счету Михаила Григоренко
Хоккеисты ЦСКА Сергей Плотников и Константин Окулов Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Хоккеисты ЦСКА Сергей Плотников и Константин Окулов
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 19 сентября. Московский ЦСКА со счетом 3:2 в овертайме обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Уралец" в Екатеринбурге в присутствии 851 зрителя.

В составе "Автомобилиста" заброшенными шайбами отметились Райан Спунер (9-я минута) и Стефан Да Коста (27), у армейцев отличились Сергей Плотников (29), Константин Окулов (49) и Михаил Григоренко (64).

Подопечные Сергея Федорова одержали пятую победу в последних шести матчах, ЦСКА располагается на второй позиции в таблице Западной конференции, набрав 12 очков в восьми матчах.

Клуб из Екатеринбурга потерпел второе поражение подряд и занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции с 9 очками после восьми игр.

В следующем матче "Автомобилист" примет минское "Динамо" 22 сентября, ЦСКА на день раньше на выезде встретится с "Барысом".

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