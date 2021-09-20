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ЧМ-2022 по футболу

Карпин намерен 27 сентября огласить окончательный состав сборной России на матчи в октябре

В расширенный список вошли 34 футболиста
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Окончательный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года будет объявлен 27 сентября. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

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В понедельник стал известен расширенный состав сборной России на матчи с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор). В него вошли 34 игрока, в том числе полузащитник Денис Глушаков и нападающий Артем Дзюба.

"Окончательный список [будет] числа 27-го, когда пройдут матчи [девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги], - сказал Карпин. - 2 октября [игроки] прибудут в Новогорск, там мы будем до 7-го числа, после чего вылетаем в Казань, где играет 8-го числа".

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Дзюба, Артем СергеевичКарпин, Валерий ГеоргиевичЧМ-2022 по футболу
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