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ЧМ-2022 по футболу

Карпин: сборные Словакии и Словении являются командами уровня российской

Тренер отметил, что начал изучать соперников еще до сентябрьских встреч
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сборные Словакии и Словении являются командами такого же уровня, как и сборная России. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

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В предстоящих матчах отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года сборная России встретится с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор).

"Изучали словаков и словенцев даже до сентябрьских матчей, плюс добавились их три матча в сентябре, также разобрали. Впечатления, если говорить про три матча, то они разные, но с каждого матча черпаем информацию. Не такие хорошие сборные, как Англия, Франция, Испания, но опять же мы не слабее никого. Соперники нашего уровня", - отметил Карпин.

В турнирной таблице группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).

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