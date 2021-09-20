Агапитов выдвинут на пост первого вице-президента Международной федерации тяжелой атлетики

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Исполком Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) принял решение о выдвижении руководителя организации Максима Агапитова на пост первого вице-президента и в члены исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Об этом Агапитов сообщил ТАСС.

Выборный конгресс IWF пройдет с 20 по 21 декабря в Ташкенте. С 7 по 17 декабря столица Узбекистана примет чемпионат мира по тяжелой атлетике.

"Наши представители будут кандидатами и в исполком IWF, и во все комитеты. Таково решение исполкома ФТАР. Максим Агапитов - в члены исполкома IWF и на пост первого вице-президента, Александр Кишкин - в технический комитет, Дмитрий Черногоров - в тренерско-исследовательский комитет, Сергей Серебряков - в медицинский", - сказал собеседник ТАСС.

Агапитову 51 год, он возглавляет ФТАР с 2016 года. В мае 2017 года был избран в исполком Международной федерации тяжелой атлетики. В настоящее время Агапитов также является исполняющим обязанности президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF).

15 апреля 2020 года исполком IWF принял отставку венгра Тамаша Аяна, который возглавлял федерацию с 2000 года. Независимая комиссия во главе с Ричардом Маклареном, в свою очередь, выявила факты коррупции в Международной федерации тяжелой атлетики, направленные на сокрытие положительных результатов допинг-проб спортсменов. В октябре того же года исполком IWF назначил исполняющим обязанности главы организации британца Майка Ирани. На этом посту он сменил американку Урсулу Папандреа, которая временно возглавила федерацию после ухода Аяна.