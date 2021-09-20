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Биатлон

Нигматуллина планирует выступить на летнем чемпионате России по биатлону

Спортсменка пропустила последние сборы из-за травмы спины
Ульяна Нигматуллина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Ульяна Нигматуллина
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Травма спины не должна помешать Ульяне Нигматуллиной (Кайшевой) выступить на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени. Об этом ТАСС рассказал глава Федерации биатлона Республики Удмуртия, член правления Союза биатлонистов России Иван Черезов.

Нигматуллина по причине травмы спины была вынуждена пропустить последние сборы российской национальной команды, ее участие в летнем чемпионате России, который пройдет с 23 по 26 сентября, оставалось под вопросом.

"Ульяна сейчас готовится к чемпионату России, - сказал Черезов. - В тренировочном процессе сохраняются определенные ограничения, она работает с учетом рекомендаций врачей, но она рассчитывает поехать и оценить там свое состояние".

Нигматуллиной 27 лет, в минувшем сезоне она заняла 20-е место в общем зачете Кубка мира. По ходу сезона биатлонистка дважды побеждала в составе эстафетной команды.

В межсезонье Кайшева вышла замуж за тренера Ильшата Нигматуллина и сменила фамилию.

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