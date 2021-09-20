Гол Заболотного принес ЦСКА победу над "Спартаком" в матче Российской премьер-лиги

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА победили столичный "Спартак" со счетом 1:0 в домашнем матче восьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на "ВЭБ-Арене" началась с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Перми.

Единственный гол на 82-й минуте встречи забил нападающий армейцев Антон Заболотный, включенный в понедельник в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира. На 92-й минуте матча Заболотный получил вторую желтую карточку и был удален с поля.