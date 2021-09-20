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Футбол в России

Гол Заболотного принес ЦСКА победу над "Спартаком" в матче Российской премьер-лиги

Встреча завершилась со счетом 1:0
Георгий Джикия ("Спартак") и Федор Чалов (ЦСКА) Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Георгий Джикия ("Спартак") и Федор Чалов (ЦСКА)
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА победили столичный "Спартак" со счетом 1:0 в домашнем матче восьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на "ВЭБ-Арене" началась с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Перми.

Единственный гол на 82-й минуте встречи забил нападающий армейцев Антон Заболотный, включенный в понедельник в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира. На 92-й минуте матча Заболотный получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

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На 51-й минуте встречи поле из-за травмы покинул полузащитник ЦСКА Яка Бийол, его заменил Кристиан Бистрович. На 77-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасев при помощи системы видеоассистента рефери (VAR) отменил гол полузащитника "Спартака" Квинси Промеса.

"Спартак" возглавляет португальский специалист Руй Витория. Московский клуб под руководством Витории потерпел седьмое поражение в официальных матчах при трех победах и одной ничьей.

Красно-белые в последний раз обыгрывали ЦСКА в гостях 30 апреля 2017 года, победив тогда со счетом 2:1. Всего команды провели между собой 71 матч во всех турнирах в российской истории, ЦСКА одержал 31 победу, "Спартак" выиграл в 24 матчах, еще 16 встреч завершились ничейным результатом.

ЦСКА набрал 13 очков в восьми матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" идет девятым, имея в активе 10 очков после восьми встреч. В следующем туре подопечные Витории 25 сентября дома примут "Уфу". ЦСКА двумя днями позднее в гостях сыграет с "Нижним Новгородом", а 23 сентября на выезде встретится с ижевским "Зенитом" в рамках группового этапа Бетсити - Кубка России.

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит862019-920
2Динамо851212-816
3Локомотив844012-616
4Сочи850312-615
5Рубин842213-814
6Краснодар841314-913
7ЦСКА841311-813
8Нижний Новгород832311-1111
9Спартак83148-810
10Крылья Советов831410-1110
11Ахмат83059-149
12Уфа822411-148
13Арсенал822412-178
14Ростов813410-176
15Химки81348-156
16Урал80352-133

 

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