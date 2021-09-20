Сборная России сыграет с командой Вьетнама в 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу

ВИЛЬНЮС, 20 сентября. /ТАСС/. Сборная России встретится с командой Вьетнама в матче 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу.

Команда Вьетнама по итогам группового этапа набрала 3 очка в трех матчах и заняла второе место в рейтинге команд, занявших третьи места в квартетах. Российские футболисты напрямую вышли в плей-офф, заняв первое место в группе B с 9 очками в трех матчах. Матч сборных России и Вьетнама пройдет 22 сентября в Вильнюсе.

Остальные пары 1/8 финала выглядят следующим образом: Венесуэла - Марокко, Бразилия - Япония, Аргентина - Парагвай, Испания - Чехия, Португалия - Сербия, Узбекистан - Иран, Казахстан - Таиланд.

Российская команда выступает на турнире под аббревиатурой RFU (Российский футбольный союз, Russian Football Union). На футболках у российских игроков вместо герба размещена надпись "Наши парни".

Действующим чемпионом мира является команда Аргентины, которая на последнем турнире в 2016 году в Колумбии обыграла в финале россиян. Лидером по количеству титулов являются бразильцы, которые выиграли первые три чемпионата мира (1989, 1992, 1996), а также побеждали в 2008 и 2012 годах. Сборная России также становилась бронзовым призером турнира 1996 года.

Чемпионат мира в Литве должен был состояться с 12 сентября по 4 октября 2020 года, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.