Матыцин: Россия вносит весомый вклад в работу по борьбе с допингом

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Россия вносит весомый вклад в работу на приоритетных для Совета Европы направлениях, включая сотрудничество в сфере спорта и борьбы с допингом. Такое мнение высказал министр спорта Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Во вторник в Москве начала работу мониторинговая группа по оценке выполнения Россией положений конвенции Совета Европы против применения допинга во главе с председателем группы, президентом Национального антидопингового агентства Кипра Михаилом Петру.

"Россия неизменно исходит из важности международного сотрудничества в интересах чистого спорта, - сказал Матыцин. - Наша страна вносит весомый вклад в работу на приоритетных для Совета Европы направлениях, включая сотрудничество в сфере спорта и борьбы с допингом. Уверен, объективные результаты работы мониторинговой комиссии в Москве будут способствовать дальнейшему совершенствованию национальной антидопинговой политики".