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Допинг в спорте

Матыцин: Россия вносит весомый вклад в работу по борьбе с допингом

Министр отметил, что работа мониторинговой комиссии в Москве будет способствовать совершенствованию национальной антидопинговой политики
Министр спорта РФ Олег Матыцин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Россия вносит весомый вклад в работу на приоритетных для Совета Европы направлениях, включая сотрудничество в сфере спорта и борьбы с допингом. Такое мнение высказал министр спорта Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Во вторник в Москве начала работу мониторинговая группа по оценке выполнения Россией положений конвенции Совета Европы против применения допинга во главе с председателем группы, президентом Национального антидопингового агентства Кипра Михаилом Петру.

"Россия неизменно исходит из важности международного сотрудничества в интересах чистого спорта, - сказал Матыцин. - Наша страна вносит весомый вклад в работу на приоритетных для Совета Европы направлениях, включая сотрудничество в сфере спорта и борьбы с допингом. Уверен, объективные результаты работы мониторинговой комиссии в Москве будут способствовать дальнейшему совершенствованию национальной антидопинговой политики".

Теги
ДопингМатыцин, Олег Васильевич
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