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Футбол во Франции

Месси не включен в заявку ПСЖ на матч с "Мецем" из-за повреждения

Встреча чемпионата Франции состоится в среду. У аргентинца ушиб левого колена
Лионель Месси EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Лионель Месси
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 22 сентября. Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не попал в заявку команды на матч седьмого тура чемпионата Франции по футболу против "Меца". Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ.

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Встреча "Мец" - ПСЖ пройдет в среду. Отмечается, что у Месси после матча предыдущего тура чемпионата страны с "Лионом" (2:1) был выявлен ушиб левого колена. Во вторник главный тренер парижан Маурисио Почеттино назвал эту травму причиной, по которой Месси был заменен во втором тайме игры с "Лионом".

Также матч с "Мецем" пропустит испанский защитник ПСЖ Серхио Рамос, который тренируется по индивидуальной программе, восстанавливаясь от травмы.

После шести туров ПСЖ лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, одержав победы во всех матчах и опережая идущий вторым "Марсель" на пять очков.

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Месси, ЛионельФутбол во Франции
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