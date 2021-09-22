Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира по мини-футболу

ВИЛЬНЮС, 22 сентября. /ТАСС/. Сборная России со счетом 3:2 обыграла команду Вьетнама в матче 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу. Турнир проходит в Литве.

Забитыми мячами в составе российской команды отметились Робиньо (11-я минута) и Иван Чишкала (18, 30).

В четвертьфинале россияне 26 сентября сыграют с победителем матча между командами Аргентины и Парагвая, который состоится в четверг.

Сборная России вышла в 1/8 финала с первого места в группе B, где обыграла команды Египта (9:0), Узбекистана (4:2) и Гватемалы (4:1).

Российская команда из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступает на турнире под аббревиатурой RFU (Российский футбольный союз, Russian Football Union). На футболках у российских игроков вместо герба размещена надпись "Наши парни".

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая на турнире 2016 года обыграла в финале россиян. Лидером по количеству титулов являются бразильцы, которые выиграли первые три чемпионата мира (1989, 1992, 1996), а также побеждали в 2008 и 2012 годах. Сборная России также становилась бронзовым призером турнира 1996 года.

Чемпионат мира в Литве должен был состояться с 12 сентября по 4 октября 2020 года, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на год. Текущий турнир завершится 3 октября.