Велогонщица Касенова стала 11-м российским спортсменом, отбывающим наказание за фуросемид

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Бронзовый призер юниорского чемпионата Европы 2015 года по велогонкам на шоссе Карина Касенова дисквалифицирована на два года после того, как в ее допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество фуросемид. Об этом свидетельствуют материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), оказавшиеся в распоряжении ТАСС.

23-летняя велогонщица, в чьем активе есть также серебро чемпионата России 2017 года в групповой гонке, дисквалифицирована, начиная с 8 июля 2021 года. Касенова стала 11-м российским спортсменом, отбывающим в настоящее время наказание за фуросемид.

Фуросемид сам по себе не является допингом, но может быть использован для быстрейшего выведения из организма запрещенных веществ и приравнен к допинговым препаратам.

В число 11 спортсменов, отстраненных в настоящее время от спорта за употребление фуросемида, входит фигуристка Мария Сотскова. Серебряный призер финала Гран-при сезона-2017/18 была дисквалифицирована на 10 лет за использование запрещенных веществ и подделку медицинской справки.