Гонщик Мазепин рассказал о подробностях съемок для сериала на Netflix

СОЧИ, 24 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Съемочная группа Netflix ("Нетфликс") в рамках производства четвертого сезона документального сериала Formula 1: Drive to Survive ("Формула-1": гонять, чтобы выживать") провела три дня с российским пилотом команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Никитой Мазепиным. Об этом гонщик рассказал в интервью ТАСС.

Formula 1: Drive to Survive - документальный сериал, дающий возможность заглянуть в закулисье "Формулы-1". Первый сезон вышел в 2019 году.

"Будет очень интересный сериал - про закулисье гонщиков, - сказал Мазепин. - Все же большинство людей видят нас по телевизору, за рулем болида. Но помимо этого у каждого из нас есть своя бурная, разнообразная жизнь".

"Мы вместе с командой Netflix были три дня в Москве, провели несколько тренировок, провели время у меня дома, посетили лекцию в МГУ, - продолжил российский пилот. - Вы увидите, как произошло знаменательное событие - я окончил бакалавриат и получил диплом. А еще мы покатались на багги на внедорожной трассе. Но одно дело это рассказать вот так на словах, а другое - увидеть".

ВТБ Гран-при России пройдет в Сочи с 24 по 26 сентября.