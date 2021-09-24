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Биатлон

Миронова, Казакевич, Шевченко и Гореева выступят на чемпионате России по летнему биатлону

Спортсменки пропустили индивидуальную гонку, которая прошла в четверг

ТЮМЕНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко, Валерия Васнецова и Анастасия Гореева выступят на летнем чемпионате России по биатлону. Об этом ТАСС сообщил старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов.

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Спортсменки пропускали первый старт на турнире - индивидуальную гонку, которая прошла в четверг. Вместо этого они приняли участие в контрольной тренировке на сборе в Сочи.

"Завтра все они побегут, - сказал Шашилов. - Мы так изначально планировали".

Летний чемпионат России продлится до воскресенья, в заключительный день будут разыграны медали в эстафете.

Старт международному зимнему сезону будет дан в конце ноября. Главным его событием станут Олимпийские игры, которые пройдут в феврале в Пекине.

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