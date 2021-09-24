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Футбол в России

Владелец "Краснодара" Галицкий рассказал, что не может посещать матчи клуба из-за болезни

Функционер подчеркнул, что не отошел от оперативного управления футбольным клубом
Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий
© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 24 сентября. Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий не может посещать домашние матчи команды и общаться с футбольным клубом в необходимом объеме из-за болезни. Об этом он рассказал в передаче "Коммент.Шоу" на одноименном YouTube-канале.

"Я три игры пропустил, это не секрет, - сказал Галицкий. - Я болею, у меня, к сожалению, такой период времени, что я не могу посещать домашние игры в большом количестве, не могу общаться с клубом в том количестве, которое необходимо президенту клуба. Но это жизнь, ты часто не являешься хозяином судьбы, поэтому сейчас так и есть. К сожалению, я не в той форме и некоторые игры пропускаю".

Галицкий подчеркнул, что не отошел от оперативного управления клубом. "Я не могу сказать, что отошел от оперативного управления, просто не могу там находиться физически какое-то время, но были моменты, когда я мало управлял клубом, - отметил он. - Мы работаем над тем, чтобы структура клуба изменилась, клуб не должен зависеть от одного человека. Наши болельщики в праве понимать, что происходит, и должны знать, что на одном человеке история клуба не должна заканчиваться, только для этого я все говорю".

Галицкому 54 года, он основал "Краснодар" в 2008 году. Клуб является трехкратным бронзовым призером чемпионатов России.

Теги
Российский футболГалицкий, Сергей Николаевич
Мировой хоккей
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