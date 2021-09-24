Директор Спецолимпиады высоко оценила готовность объектов Казани, где пройдут Игры-2023

КАЗАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Все спортивные объекты Казани готовы для проведения Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады, которые пройдут в 2023 году. Таким мнением поделилась с журналистами в пятницу директор Спецолимпиады Мэри Дэвис.

В пятницу представители глобального движения Специальной Олимпиады - Дэвис, спортивный директор Лу Лория и руководитель направления Европы и Азии Специальной Олимпиады Дэвид Евангелиста осмотрели спортивные объекты Игр в Казани и обсудили дальнейшие шаги по подготовке к соревнованиям.

"Мы посмотрели спортивные объекты и невероятно впечатлены. Мы можем высоко оценить качество тех объектов, которые нам представили, мы довольны. Более того, там были представлены схемы и генеральные планы объектов. Мы можем себе представить, как это будет выглядеть во время самих соревнований, например, лыжные склоны, остается только добавить снега", - сказала Дэвис.

Делегация в сопровождении президента Татарстана Рустама Минниханова посетила объекты, где пройдут соревнования по фигурному катанию и шорт-треку, лыжно-биатлонный комплекс в поселке Мирном, стадион "Буревестник", где атлеты с особенностями интеллектуального развития будут состязаться в беге на снегоступах, и академию тенниса для соревнований по флорболу. Участники также осмотрели Деревню Универсиады - основное место для размещения участников соревнований.

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады в Казани должны были пройти 22-28 января 2022 года, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на январь 2023 года.

К участию в Играх допускаются лица с интеллектуальными нарушениями, все участники делятся на дивизионы в зависимости от спортивной подготовки. В каждом дивизионе соревнуется не более восьми участников, при этом на пьедестале также восемь мест. На Играх нет фиксации национальной принадлежности участников и отсутствует общекомандный зачет. Игры проводятся исключительно с целью адаптации людей с нарушениями интеллектуального развития, на соревнованиях нет цели выявить сильнейшего и зафиксировать спортивные рекорды.